Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ее собственных ошибок, а также ее охраны, заявил РИА Новости местный эксперт. По его словам, телохранители не заслонили вице-президента, «чтобы получить пулю, как требовалось», и даже не достали оружие. Он подчеркнул, что вместо того чтобы сразу посадить Киршнер обратно в бронированную машину, они продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло.