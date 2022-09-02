Нападение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер стало возможным из-за ее собственных ошибок, а также ее охраны, заявил РИА Новости местный эксперт. По его словам, телохранители не заслонили вице-президента, «чтобы получить пулю, как требовалось», и даже не достали оружие. Он подчеркнул, что вместо того чтобы сразу посадить Киршнер обратно в бронированную машину, они продолжили идти с ней по улице, как будто ничего не произошло.
В твоей стране, в России, полагаю, такое невозможно, — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что нападавший смог так близко подойти, поскольку Киршнер поставила в приоритет не свою безопасность, а желание быть перед видеокамерами