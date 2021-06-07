Эксперт рассказал, как США вынудят Китай заплатить компенсацию из-за COVID

https://static.news.ru/photo/4d87e954-c7a1-11eb-880f-96000091f725_660.jpg Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В США продолжает муссироваться тема ответственности Китая за коронавирусную инфекцию. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пекин должен заплатить странам мира «репарации» за пандемию в размере $10 трлн. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Вашингтон играет в очень опасную игру, пытаясь «поставить Китай на деньги». В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, как американские политики смогут это сделать.

По словам Мухина, ситуация очень сложная, поскольку Вашингтон имеет непосредственное отношение к «работе с этим злосчастными вирусом».

Я понимаю заявления таких легковерных политиков как Трамп и Помпео, которые стремятся обвинить Китай и пытаются поставить его на деньги, в духе лихих 90-х в России, — отметил эксперт.

Мухин напомнил, что у КНР существуют определённые юридические обязательства, по которым власти не могут разглашать информацию и ответить на обвинения США, но судя по всему, Пекину есть что сказать.

Попытка перевести в практическую плоскость требование с Китая денег, скорее всего, это будет сделано по линии частных компаний, которые понесли убытки в результате пандемической угрозы. Китай будет вынужден раскрыть некоторые особенности работы с вирусами и вполне вероятно, что ответчиком будут выступать сами США, а не Китай, — уверен гендиректор Центра политической информации.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии истинных разработок в уханьской лаборатории, откуда, возможно, произошла утечка коронавируса. Политик считает, что в КНР могли бы объяснить происходящее, если бы захотели.

26 мая глава Белого дома Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны за 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса. По его словам, разведчики рассматривают две гипотезы происхождения коронавируса, но пока специалисты не пришли к выводу по данному вопросу.