Эксперт рассказал, как противодействовать ударам ВСУ по железным дорогам Военэксперт Козюлин призвал отследить производство беспилотников для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы противодействовать ударам ВСУ по железным дорогам, необходимо отследить, кто и где производит беспилотники для ВСУ, заявил директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин. По его словам, есть сложности в отслеживании украинских БПЛА, но это возможно, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия может противодействовать нанесением ударов по производствам дронов и по поставкам их с Запада, ведя разведку, кто и где производит БПЛА. Затем, по выявленным разведданным, наносить удары и уничтожать места изготовления беспилотников. Насколько мне известно, украинские производители дронов переносят свои производства каждые три месяца именно по соображениям безопасности. Отследить их сложно, но все-таки возможно. Это необходимо делать, — сказал Козюлин.

Говоря об эффективности атак ВСУ по железным дорогам, военный эксперт отметил, что из-за ударов могут быть задержки железнодорожного транспорта. Однако, по его словам, ремонт в случае повреждения будет быстрый, так как почти вся железная дорога в РФ состоит из российских компонентов.

Масштабно сорвать наше железнодорожное сообщение ВСУ своими дронами не могут. Все-таки это инфраструктура, которую можно защитить от дронов обычными сетками и решетками. Большие громоздкие сооружения защищать сложно, а большинство железнодорожных объектов вполне возможно подручными средствами, — сказал Козюлин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре в России. По информации Telegram-канала Baza, в ночь на 2 мая Украина атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России. Отмечается, что сначала под удар попали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области; через 15 минут дроны ВСУ ударили по тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.