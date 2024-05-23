Эксперт рассказал, для чего на самом деле был создан МУС Политолог Ткаченко: МУС создали для контроля над развивающимися странами

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Международный уголовный суд создавался как инструмент контроля развитых государств над развивающимися, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. Эта инстанция никогда не была подлинно глобальной, заметил он.

Среди членов МУС вы не найдете США, но зато под его юрисдикцией –остальные страны Западного полушария, государства Европы и бывшие колонии вместе с ними. С самого начала к этому суду очень осторожно, а потом негативно относились в крупнейших государствах планеты. Принцип двойных стандартов был заложен в этом институте изначально, — утверждает Ткаченко.

Он уверен, что на запрос МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху повлиял Евросоюз, в котором скоро пройдут выборы в Европейский парламент и где есть большое пропалестинское движение.

Та довольно значительная часть европейских элит, которая считает, что права человека выше, чем права государства, планирует пропиариться на этой теме, — сказал политолог.

Ранее политолог Алексей Макаркин выразил мнение, что запрос МУС на арест Нетаньяху только больше укрепит позицию премьер-министра в государстве. По его словам, теперь любой политик, который критикует операцию в секторе Газа, проводимую израильской армией, оказывается в уязвимом положении: его могут обвинить в согласии с ордером на арест от МУС.