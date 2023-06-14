Эксперт рассказал, будет ли РФ атаковать подводные кабели в случае войны Аналитик Муртазин: Россия способна атаковать подводные кабели в случае войны с НАТО

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В случае войны Россия может нанести удар по подводным кабелям, через которые передается порядка 95% всей цифровой информации в мире, заявил NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, подводные кабели невозможно защитить в том числе из-за большой протяженности коммуникаций.

Мы уже располагаем предохранителями, с помощью которых можно выключить связь в мире. Россия — единственная страна в мире, которая может себе позволить уничтожить всемирный интернет такими методами, не используя ядерное оружие, — подчеркнул эксперт.

При правильном расчете, как полагает Муртазин, можно фактически уничтожить мировую финансовую систему, обрушив ее на две-три недели. Убытки в мировом масштабе, по его оценке, будут измеряться в сотнях миллиардов долларов, тогда как Россия в этом случае особо не пострадает из-за действий бывших зарубежных партнеров.

Они частично изолировали нас от международных финансовых систем, создали из нас островок спокойствия. Это раньше были у нас для подобных вещей сдерживающие факторы, — пояснил Муртазин.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что у России «не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана». Основанием для этого он назвал доказанность соучастия западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».