Эксперт раскрыл выгоду Запада от отказа Киева заключить мир с Россией Эксперт Тебин: Запад и Киев отказались от мира с РФ из-за веры в свою победу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Проект стамбульских договоренностей с Украиной был для России компромиссным решением, в полной мере не удовлетворяющим национальные интересы, заявил в разговоре с NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. Однако, даже несмотря на это, Киев все равно не подписал их.

На фоне обстановки, которая была два года назад, у Запада и Украины возникла мысль, что они могут нанести России стратегическое поражение, и поэтому они были не заинтересованы в каких-то соглашениях, — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас реальный диалог о завершении конфликта возможен между Москвой и Вашингтоном, но западные политики к нему не готовы. При этом условия для Украины будут значительно хуже тех, что обсуждались два года назад. Также Тебин сказал, что России сейчас ни в коем случае нельзя соглашаться на заморозку конфликта, о которой Запад начинает разговоры. Иначе это будет бомба замедленного действия, которая взорвется лет через пять.

Заморозка конфликта без решения принципиальных для России вопросов приведет к возобновлению конфликта через несколько лет, к новым проблемам и потерям человеческих жизней по обе стороны, — объяснил ученый.

Ранее немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала подробные выдержки из проекта стамбульских переговоров, которые Москва и Киев проводили весной 2022 года — практически сразу после начала СВО. Тогда стороны почти договорились об условиях прекращения конфликта. Отдельные пункты должны были лично обсудить президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.