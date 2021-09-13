Эксперт раскрыл, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель

Французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель оскорбляют утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев якобы защищает Европу от «российской агрессии». Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Политолог подчеркнул , что такого рода риторика властей Украины может быть позитивно воспринята лишь внутри страны, но не западными лидерами, имеющими реальное представление об истинном потенциале украинской армии.

Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают, — предположил эксперт.

Матвейчев также отметил, что граждане европейских стран в роли защитников могут видеть НАТО, но никак не Украину.

Ранее стало известно, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу.