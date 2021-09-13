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Эксперт раскрыл, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель

04:01, 14 сентября 2021
Эксперт раскрыл, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель оскорбляют утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев якобы защищает Европу от «российской агрессии». Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Политолог подчеркнул, что такого рода риторика властей Украины может быть позитивно воспринята лишь внутри страны, но не западными лидерами, имеющими реальное представление об истинном потенциале украинской армии.

Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают, — предположил эксперт.

Матвейчев также отметил, что граждане европейских стран в роли защитников могут видеть НАТО, но никак не Украину.

Ранее стало известно, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу.

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