Эксперт раскрыл двойной смысл требования Эстонии о возврате территорий

Требование кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть «оккупированные» территории в Псковской и Ленинградской областях, имеет двойной смысл. Об этом заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Его слова приводит Lenta.ru.

Эксперт отметил, что подобные заявления часто повторяются в отношениях России и Эстонии.

Этот диспут приобрёл и геостратегическое значение, немаловажное в связи с тем, что Эстония является страной — членом НАТО, — сказал Грациани.

Он добавил, что во фразе Пыллуааса есть ещё один смысл. По мнению политолога, подобным образом кандидат в президенты Эстонии пытается послать Москве сигнал о закрытии проблемного переговорного процесса между двумя странами.

Ранее Пыллуаас выступил против пограничного договора с Россией и потребовал возврата якобы аннексированных территорий. Земли, о которых он заявил, были возвращены РСФСР в 1944 году, а согласно Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии досталась часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). Между Эстонией и Россией до сих пор нет юридически оформленной границы.