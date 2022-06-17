В РАН рассказали, чем грозит ЕС предоставление Украине статуса кандидата Эксперт РАН Оленченко рассказал, чем грозит Евросоюзу предоставление Украине статуса кандидата

Если Украине предоставят статус кандидата на вступление в Евросоюз, это замедлит его развитие или подкосит статус организации, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко. Кроме того, положительное решение ЕС по этому вопросу докажет зависимость организации от США, отметил он в разговоре с «Радио 1».

Украина с точки зрения экономического смысла — полный ноль. И после получения статуса либо сильно замедлит развитие Евросоюза, либо же организация совсем потеряет своё значение в качестве интеграционной группировки, — сказал Оленченко.

Он подчеркнул, что, если Украина получит желаемый статус, на самостоятельности Евросоюза можно будет поставить крест.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. При этом Киеву нужно выполнить ряд условий, в частности по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал это событие политической победой президента Украины Владимира Зеленского. При этом он напомнил, что даже статус кандидата не гарантирует Украине вступление в организацию, так как нужно добиться одобрения всех членов ЕС, у которых разные мнения на этот счет.