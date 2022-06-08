Эксперт РАН объяснил разочарование европейцев в санкциях Эксперт РАН Оленченко объяснил разочарование европейцев в санкциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские политики начали понимать, как негативно антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко «Радио 1». По его мнению, европейцы высказываются не «для красного словца», а из-за реальной оценки ситуации.

Те заявления, которые мы слышим, это не просто публичные высказывания, а реальная, объективная обеспокоенность тем, что европейцы наблюдают в своих странах. Они тревожатся и заявляют об этом не для красного словца, не для повышения своего авторитета и не для внесения разногласий. Вполне логично, что число таких высказываний нарастает, как и число политиков, которые объективно оценивают состояние дел в своих странах, — сказал Оленченко.

Он добавил, что Европе, прежде чем думать о смягчении санкций, нужно определиться, продолжат ли они исполнять волю США или уже начнут думать о своём развитии.

Тем временем об очередных санкциях против России сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. По её словам, введены новые ограничения в нефтяной, газовой и химической отраслях. В частности вступает в силу запрет на экспорт 28 услуг, касающихся бесперебойной работы данных отраслей. Ограничения коснутся и импорта российских энергоносителей, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.