Политолог прокомментировал слухи о трёхсторонней встрече по Карабаху

Российская сторона предпринимает необходимые усилия для того, чтобы обеспечить проведение встречи лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя возможную трёхстороннюю встречу. По его словам, можно предположить, что российские ведомства сейчас ведут активную подготовительную работу к реализации встречи, которая могла бы дать практические результаты

По словам эксперта, важно, чтобы переговоры закончились конкретными результатами.

Я думаю, важнейшим итогом данной встречи, если она состоится, могло бы стать решение о начале полномасштабных работ по реализации проекта Зангезурского транспортного коридора. Мы можем рассматривать это как личную политическую инициативу президента России Владимира Путина в рамках выполнения трёхстороннего заявления по Карабаху, — сказал Коротченко.

Коротченко подчеркнул, что помимо вопросов открытия Зангезурского коридора, будет затронута тема создания практического механизма, связанного с процессом демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные вопросы.

Ранее появилась информация, что трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября. Как сообщается, ожидается подписание двух документов. Первый документ касается делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Во втором документе речь идёт о разблокировке коммуникаций в регионе, создании дорог-коридоров, включая установление сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

В Кремле отмечали, что при достижении договорённости о встрече будет своевременно сообщено.

Официальные источники в Баку и Ереване информацию о встрече пока никак не комментируют.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.