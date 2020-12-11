«Лукавая позиция»: Эксперт оценил открытие «народных посольств» Тихановской

https://static.news.ru/photo/4dd0a736-3ba4-11eb-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская открывает «народные посольства» по всему миру. Гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин прокомментировал этот шаг.

Ранее стало известно, что 10 декабря Тихановская открыла «народные посольства» за рубежом. Они созданы как альтернатива официальным диппредставительствам Минска для защиты прав белорусов за рубежом. На церемонии открытия присутствовали депутаты Европарламента.

Это абсолютно лукавая позиция. Поскольку речь идёт не о создании посольств как таковых, а о белорусской диаспоре в разных странах — в надежде, что удастся эту диаспору возбудить против действующей власти в Белоруссии, — сообщил Лепехин радио Sputnik.

По его мнению, эта инициатива — попытка вести подрывную деятельность. Лепехин заявил, что за основу «народных посольств» взято движение диссидентов по примеру времён Советского Союза. Но в то время оно хорошо финансировалась спецслужбами США, а сейчас никто не будет этого делать, считает эксперт.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Как писал NEWS.ru, МВД Белоруссии сообщило о задержании 344 человек во время протестных акций в минувшее воскресенье. Всем задержанным вменяется нарушение законодательства об участии в несогласованных массовых мероприятиях, некоторые из задержанных ранее уже привлекались за подобные нарушения.