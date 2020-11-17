Эксперт прогнозирует восстановление производства самолётов к июлю 2021 года

https://static.news.ru/photo/6497edf4-28ac-11eb-a4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиастроительные корпорации намерены восстановить пострадавшие из-за пандемии объёмы производства самолётов к середине 2021 года.

Гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов рассказал, что ряд авиапроизводителей с июля 2021 года планируют повысить производства на 15–20%.

Я не хочу называть эти компании, но такие планы наши клиенты называли, — отметил он.

Степанов также добавил, что уже в начале 2021 года корпорация ожидает размещения заказов на поставки титана для Boeing и Airbus.

В настоящее время, по его словам, восстановление авиаперевозок произошло в Китае, где отрасль уже оправилась от пандемии и достигла докризисных показателей.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в марте и апреле 2020 авиаперевозки по всему миру сократились на 80%. Крупнейшие авиастроительные компании Airbus и Boeing объявили о миллиардных убытках, сокращениях сотрудников и заказов у поставщиков, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» начал скрытое сокращение лётного состава, заставляя пилотов увольняться из-за резкого, более чем двукратного уменьшения зарплат. По словам президента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, такая тактика позволяет компании сохранять государственные субсидии, введённые на время пандемии для тех работодателей, которые не увольняют сотрудников. Формально они покидают рабочие места сами.