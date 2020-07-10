Эксперт: превращение собора Святой Софии в мечеть не согласуется с исламом

https://static.news.ru/photo/ea06bcdc-c2a8-11ea-bbbf-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями. Так намерение Турции изменить статус памятника христианской культуры прокомментировал Аббас Шумар — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхар.

По словам эксперта, превращать церковь в мечеть не следует в той же степени, как не нужно превращать мечеть в церковь. Он заявил, что всем необходимо уважать молитвенные места верующих людей. Однако, как подчеркнул Шумар, в данном вопросе могут быть исключения. Например, жители христианской страны становятся мусульманами. Тогда церковь можно сделать мечеть, потому как в этом случае ничьи права не будут ущемлены.

Намерение Анкары — это провокационное поведение, не согласующееся с исламской доктриной, которой руководствовались наши праведные предшественники, известные уважительным отношением к святым местам других. Любые мотивы, стоящие за действиями Турции, не в силах оправдать этот шаг. Будь то хоть политические соображения или даже добрые намерения. Вне зависимости от цели — это ошибка, — цитирует Шумара РИА Новости.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация, в свою очередь, направила в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии.

Также намерение Анкары вызвало тревогу в РПЦ и депутатов Госдумы. Последние подготовили проект обращения в турецкий парламент с призывом предотвратить превращение собора в мечеть.

Как ранее писал NEWS.ru, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган, рассчитывает, что собор Святой Софии в Стамбуле уже в ближайшие дни станет мечетью и откроется для поклонений мусульман.