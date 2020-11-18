Эксперт предрёк Украине экономическую «мясорубку»

https://static.news.ru/photo/eb271aa6-291b-11eb-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что в 2021 году стране грозит экономическая «мясорубка». К ней ведут внутренняя нестабильность и изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике.

Тяжёлая ситуация из-за смертоносной инфекции будет держаться ещё года полтора. На её фоне будет терять позиции президент Украины Владимир Зеленский, уже допустивший ряд грубых просчётов, отметил эксперт в публикации издания «Главред».

Также он считает, что Зеленский будет вынужден в среднесрочной перспективе организовать досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство.

Либо начнётся необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос, — уверен Гончаров.

Он напомнил, что экономический рост во многом зависит от роста населения. При этом нынешнее правительство Украины игнорирует данный факт.

Сегодня на Украине имеем самый дешёвый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была неконкурентной, так до сих пор таковой и остаётся, — отметил экономист.

Самым худшим фактором считается недоверие украинцев к власти. Неудивительно, подчеркнул Гончаров, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 млн украинцев более 13 млн официально не имели дохода.

А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка, — напомнил экономист.

Он предрёк провал местной промышленности и предупредил соотечественников, что надеяться на рост доходов не стоит.

Спад украинской экономики может получиться очень жёстким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках, — указал Гончаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение украинских властей о приобретении у Турции корветов свидетельствует о сознательном уничтожении собственного кораблестроения. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, украинские специалисты сами могли бы спроектировать подобные корабли. Решение Киева в пользу Турции он расценил как пощёчину украинской школе кораблестроения.