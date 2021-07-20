Эксперт предрёк сильный удар по олимпийскому имиджу Японии

Отсутствие большинства мировых лидеров на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио заметно ударит по престижу данного мероприятия. Об этом заявил в интервью «Известиям» эксперт в области спортивной дипломатии, руководитель программы спорта, политики, управления и международного развития Эдинбургского университета Ли Чон У.

Эксперт отметил , что принять участие в церемонии открытия Олимпиады намерен президент Франции Эммануэль Макрон, но это можно объяснить тем, что следующие летние Игры пройдут в Париже. Однако присутствие французского лидера не спасёт лицо премьер-министра Японии Есихидэ Суги.

Тем не менее отсутствие международных лидеров на месте, безусловно, снижает дипломатическую ценность торжественного мероприятия и впоследствии расстроит многие политические элиты в Японии, — отметил Ли Чон У.

Несмотря на свою спортивную составляющую, Олимпиада традиционно является площадкой для дипломатических контактов и обменов между высокопоставленными политиками государств мира. Так, на открытие Игр в Лондоне в 2012 году приезжали лидеры 80 стран, в Рио-де-Жанейро в 2016 году их было около 40. Японцы изначально также рассчитывали на приезд многих лидеров. Однако Макрон станет единственным зарубежным лидером, который намерен посетить Японию в рамках олимпийской повестки.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Токио задумались об отмене турнира.