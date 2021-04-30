Эксперт предрёк появление военного объекта США в Центральной Азии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Уход США из Афганистана может привести к смещению акцентов в региональной политике администрации Джо Байдена и появлению американского военного объекта в Центральной Азии. Об этом NEWS.ru заявил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

После ухода американцев из Афганистана конкуренция за то, чтобы обеспечить безопасность стран Центральной Азии, может возрасти, заявил Серенко.

В ней будут участвовать Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция и, конечно, США и страны НАТО, в частности, Великобритания, Германия. Военная база американцев или натовцев вполне может появиться уже в течение ближайшего года в одной из центральноазиатских республик — Узбекистане, Киргизии или даже Казахстане, — допустил эксперт.

Собеседник NEWS.ru, впрочем, делает оговорку: военный объект может называться деликатно. Например, «центр координации международных усилий по борьбе с терроризмом» или «международная группа мониторинга». Однако это всё равно будет пунктом постоянного военного присутствия западных сил в регионе.

Ранее администрация Байдена объявила о начале вывода американского контингента из Афганистана. В регион были направлены дополнительные средства для того, чтобы обезопасить процесс. Пентагон и оборонные ведомства стран, входящих в натовскую коалицию, рассчитывают завершить процесс только к осени.