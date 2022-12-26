Эксперт поделился ожиданиями от переговоров Путина и Си Цзиньпина Эксперт Мещеряков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить спецоперацию и сырьевые сделки

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Президент России Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином

Темами переговоров, которые президент России Владимир Путин планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином, могут стать специальная военная операция на Украине, сырьевые сделки, дипломатия и экономика, считает член Экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме по патриотическому воспитанию Михаил Мещеряков. Одной из предпосылок к контактам двух лидеров, как отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня», стал недавний визит в КНР зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Не исключено, что лидеры обсудят и нынешнюю вспышку COVID-19 в Китае, которая уже отразилась на внутренних процессах в стране, считает Мещеряков.

Потенциальных тем для обсуждений много. Среди них специальная военная операция, «сырьевые» сделки, дипломатические отношения, экономика и прочее. Сейчас свои корректировки вносит и зверствующий COVID-19, — сообщил Мещеряков.

Уже сейчас можно ожидать, что разговор Путина и Си Цзиньпина будет продуктивным, добавил эксперт. Однако Мещеряков напомнил о характерной черте китайцев, с которой, возможно, предстоит столкнуться Путину.

Прежде всего надо понимать, что китайцы — одни из самых прагматичных людей. Так что не стоит ожидать, что переговоры сильно наклонят чашу весов в какую-то из сторон, — считает он.

О готовящихся переговорах Путина и Си Цзиньпина в понедельник, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, глава государства планирует общение с китайским лидером до Нового года. Песков добавил, что о формате переговоров говорить пока преждевременно, об этом своевременно объявят.