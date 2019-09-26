Эксперт по стилю Татьяна Николаева прокомментировала образ жены Зеленского на встрече первых леди в Нью-Йорке. По её словам, жилет супруги президента не соответствует деловому протоколу, однако такое пренебрежение традициями сейчас встречается повсеместно.
Человек решил, что может пренебречь традициями. Ну что ж, это её выбор, а наша задача — просто делать выводы, — отметила она в беседе с радио Sputnik.
Она подчеркнула, что раньше политики очень щепетильно относились к своему облику и старались во всём следовать традициям, чтобы не допустить кривотолков. Однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция.
Что ж поделать — ничего не запретишь. Но и нам тоже не запретишь делать выводы. К сожалению, ославиться сейчас гораздо проще, чем прославиться, — резюмировала эксперт.
Зеленская пришла на обед в ООН в нежно-голубом брючном костюме-тройке от известного украинского бренда. Её наряд вызвал неоднозначные комментарии в Сети. Некоторые посчитали его слишком смелым для такого мероприятия.