https://static.news.ru/photo/bcbdd0ce-e065-11e9-892f-fa163e074e61_660.jpg Фото: olenazelenska_official/instagram

Эксперт по стилю Татьяна Николаева прокомментировала образ жены Зеленского на встрече первых леди в Нью-Йорке. По её словам, жилет супруги президента не соответствует деловому протоколу, однако такое пренебрежение традициями сейчас встречается повсеместно.

Человек решил, что может пренебречь традициями. Ну что ж, это её выбор, а наша задача — просто делать выводы, — отметила она в беседе с радио Sputnik .

Она подчеркнула, что раньше политики очень щепетильно относились к своему облику и старались во всём следовать традициям, чтобы не допустить кривотолков. Однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

Что ж поделать — ничего не запретишь. Но и нам тоже не запретишь делать выводы. К сожалению, ославиться сейчас гораздо проще, чем прославиться, — резюмировала эксперт.

Зеленская пришла на обед в ООН в нежно-голубом брючном костюме-тройке от известного украинского бренда. Её наряд вызвал неоднозначные комментарии в Сети. Некоторые посчитали его слишком смелым для такого мероприятия.

Ранее образ Елены Зеленской оценил стилист Владислав Лисовец. По его словам, костюм жены украинского лидера не имеет никакого намёка на вульгарность.