Эксперт по невербальной коммуникации оценил переговоры Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/ebe3b100-f6aa-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

В ходе открытой части встречи с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко находился в слабой и зависимой позиции. Об этом NEWS.ru рассказал специалист по невербальной коммуникации, автор YouTube-канала mental Сергей Бубович после анализа видеофрагментов переговоров президентов.

По словам эксперта, эмоциональное состояние Лукашенко для подобных важных переговоров было стандартным — «чувствовалось общее эмоциональное напряжение, взволнованность». Однако в прошлом риторика и невербальное поведение Лукашенко были другими, чем 14 сентября.

Если до событий, которые сейчас разворачиваются в Минске, Лукашенко всегда занимал доминирующую позицию, а в своей риторике он постоянно использовал местоимение «я», подчёркивая свою исключительность, то в этот раз было всё по-другому. Лукашенко в Сочи постоянно прибегал к местоимению «мы», подчёркивая, что «мы противостояли», «мы с Россией добились». Положение тела белорусского политика также любопытно: Лукашенко как бы тянется к российскому президенту, хочет быть ближе к нему. Путин же занимал более иерархическую позу, сильную позицию, регулировал разговор, хотя, по сути, это был монолог Лукашенко, находящегося в позиции зависимого. Сергей Бубович специалист в области невербального поведения, автор YouTube-канала mental специалист в области невербального поведения, автор YouTube-канала mental

Ранее белорусский политолог Артём Агафонов в интервью NEWS.ru предположил, что Владимир Путин наверняка старался склонить Лукашенко к отказу от позирования с оружием и переходу к переговорам с оппонентами для достижения компромисса.