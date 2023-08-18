Эксперт по электронике рассказал, как США растят конкурента Китаю Эксперт по электронике Бойко: США накачивают Индию современными технологиями

Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Индия укрепляет позиции на рынке мобильных телефонов, собрав в общей сложности за два года около полумиллиарда устройств, что делает ее вторым по величине производителем гаджетов в мире, сообщает журнал «Компания». В беседе с изданием отраслевой аналитик Алексей Бойко отметил, что США активно помогают Индии стать серьезным конкурентом Китаю в области микроэлектроники.

Как рассказал эксперт, чтобы потеснить КНР на рынке электроники и микроэлектроники, Штаты активно накачивают Индию современными технологиями. Поддержку в этой сфере также оказывают Япония и Тайвань.

Издание указывает, что сегодня в Индии собирается около 200 брендов смартфонов и аксессуаров при том, что в 2014 году их было всего два. Однако по объемам производства страна пока существенно отстает от КНР. Сейчас Индии собирает лишь четверть от числа смартфонов, произведенных в Китае. При этом, по мнению аналитика, в ближайшие годы Нью-Дели вряд ли сможет выйти на первое место или хотя бы составить КНР ощутимую конкуренцию. Дело в том, что на индийских предприятиях выпускаются преимущественно китайские бренды.

То, что власти Индии называют продукцией местного производства, зачастую является банальной сборкой из китайских компонентов, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его мнению, развивать собственные бренды Индии мешает низкий культурный уровень рабочей силы и нехватка квалифицированных работников. По словам Бойко, для того чтобы превратиться в значимого участника мирового рынка микроэлектроники, Индия должна инвестировать в эту область около $300 млрд.

Бойко также предположил, что гипотетическое лидерство Индии на рынке смартфонов не несет существенной выгоды для России.

Я бы не рассчитывал на серьезный рост торговых контактов с Индией, учитывая, что эта страна все более включается в орбиту США, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что индийские бизнесмены обсуждают способы взаиморасчетов с Россией в рублях. Сегодня в торговых отношениях с РФ сохраняется дисбаланс, на который сильно влияют санкции стран Запада.