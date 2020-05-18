Эксперт: пандемия COVID-19 завершила эпоху сверхдержав

https://static.news.ru/photo/a796a460-991e-11ea-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

С распространением коронавируса по всему миру завершилась эпоха сверхдержав. Ни одна страна не сможет в обозримом будущем оказать существенное влияние на глобальную политику и экономику. Такого мнения придерживается глава индийского аналитического центра Observer Research Foundation, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Самир Саран.

Он отметил, что вирус нанёс удар по уже раздробленному и поляризованному миру, поэтому никто из держав не может возглавить международные усилия по борьбе с инфекцией.

Саран пояснил, что США сами избегают лидерства, Китаю не хватает авторитета, а международным институтам препятствует их политизированность.

Новые коалиции должны будут поддерживать стабильность складывающегося в настоящее время порядка, — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Он добавил, что грядут значительные изменения в экономике. Возникнет «направленная глобализация», при котрой потоки технологий, торговли и финансов будут направляться в регионы, «где существует политическое доверие».

Ранее NEWS.ru писал, что влияние коронавируса на мировую экономику оценили в МВФ. Там отметили, что последствия будут «весьма серьёзными», но преодолимыми.