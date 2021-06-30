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Эксперт отреагировал на слова Байдена о новых атаках на сирийские объекты

15:07, 30 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
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Американские военные находятся в Сирии незаконно. Об этом сообщил военный эксперт Евгений Поддубный, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможных новых атаках на объекты Ирака и Сирии. Его слова приводит «Царьград».

По мнению Поддубного, американские военные нарушают все нормы международного права.

Устав ООН? 51-я статья? Самооборона?!отметил он.

Ранее сообщалось, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Американские военные самолёты запустили ракеты по жилым домам, которые находятся рядом с сирийско-иракской границей в сельской местности Букамаль на территории провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В Пентагоне заявили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы США в Ираке.

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