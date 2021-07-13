Эксперт объяснил последствия обязательной вакцинации во Франции

Эффективность новых мер по борьбе с коронавирусом во Франции, о которых объявил накануне президент Эммануэль Макрон, может оказать влияние на результаты запланированных в 2022 году выборов главы государства. Об этом заявила NEWS.ru заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России профессор НИУ ВШЭ Татьяна Зверева.

Тематика борьбы с COVID-19 является приоритетом для французского общественного мнения: все выступления Макрона на тему коронавируса привлекают огромное внимание французской общественности, заявила Зверева.

С одной стороны, свободолюбивые французы не любят навязываемых сверху жёстких ограничений. С другой — всем очевидно, что предотвратить новый виток кризиса просто необходимо. Многое будет зависеть от того, удастся ли Франции избежать новой волны пандемии, — заявила собеседница NEWS.ru.

По словам Зверевой, если осенью станет понятно, что заболеваемость во Франции пошла на спад на фоне ужесточения мер, а экономика будет расти, то этот факт, несомненно, поможет Макрону в 2022 году, когда в стране должны пройти очередные президентские выборы. Если нет, то волна критики в его адрес будет только усиливаться, а это, в свою очередь, скажется и на итогах голосования, отметила аналитик.

Накануне глава Пятой республики выступил с телеобращением, в котором сообщил, что власти приняли решение сделать вакцинацию медицинского персонала обязательной. Необходимость подобных мер он объяснил ухудшением эпидемиологической ситуации. Наблюдатели расценили выступление президента Франции как элемент подготовки к выборам-2022.