Военный эксперт опроверг утверждения о поставках Египтом оружия в Россию Военный эксперт Андрей Старых назвал недостоверной информацию о египетских поставках ракет в РФ

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В западной прессе зазвучали заявления, что Египет якобы тайно изготовил и поставил в Россию до 40 тысяч ракет, при этом СМИ ссылаются на секретные документы Пентагона, оказавшиеся в интернете из-за недавней утечки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Военный эксперт, директор автономной некоммерческой организации «Центр патриотического воспитания «Гвардия» Андрей Старых заявил о недостоверности подобной информации.

40 тысяч единиц — это производственный план завода по вооружению на год. Это очень много. Даже если это простейшие «карандаши», неуправляемые ракеты калибра 76 мм или 57 мм, без всяких управляемых блоков, то они в таком количестве могут быть только на хранении, а Египет согласится их передать, — объяснил он.

Эксперт также отметил, что в случае с высокоточными ракетами шанс на сохранение в тайне их производства и транспортировки еще ниже.

Это значит, что Египту понадобились бы 40 тысяч микросхем одного вида, еще столько же — другого и так далее. Учитывая кризис в микроэлектронике, который длится уже третий год и начался задолго до спецоперации, это задача из серии виртуальных, — подчеркнул Старых.

Для выполнения этих задач у Египта нет соответствующей компонентной базы и исходных материалов, а для транспортировки в Россию такого внушительного объема ракет понадобился бы не один конвой судов, добавил эксперт.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны для реэкспорта Киеву вооружений российской разработки. По его словам, скрытые поставки оружия через третьи страны являются прямым нарушением международных норм в области контроля над вооружениями.