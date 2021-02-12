Эксперт оценила итоги визита комиссии ВОЗ в лабораторию Ухани

https://static.news.ru/photo/de258830-6d93-11eb-9ec5-96000091f725_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог «сбежать» из лаборатории в Ухани.

При этом, по её словам, назвать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя.

Я не думаю, что экскурсию для экспертов ВОЗ в лабораторию в Ухани можно считать объективным свидетельством того, что утечки вируса там быть не могло. Когда мы ходим на экскурсии на производства, у нас мало шансов увидеть какие-то проблемы, — пояснила биолог в беседе с РИА Новости.

Баранова уверена, что нет смысла искать, откуда появился вирус, но и бесконечно муссировать слухи о лаборатории тоже невозможно. Установить, что там происходило в конце 2019 года, практически нереально.

Чтобы обнаружить что-то в Ухани, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ, — подчеркнула профессор.

К новым и интересным выводам комиссии она отнесла намерение экспертов ВОЗ рассмотреть в качестве возможного источника заражения замороженное мясо экзотических животных из Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай отказал экспертам ВОЗ в предоставлении первичной информации о раннем заражении коронавирусом. Вместо персонализированной информации китайская сторона привела специалистам пару примеров. Об этом рассказал микробиолог Доминик Дуайер. Он добавил, что не может доверять необоснованным разговорам, ему как учёному нужны документальные свидетельства, основанные на конкретных данных.