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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции. При этом политик подчеркнул, что без неё обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.

Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается, — сообщил белорусский лидер в ходе встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым. По словам Лукашенко, большинство из изъявляющих подобные...