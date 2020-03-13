Заявление официального представителя МИД КНР о завозе коронавируса в Ухань американскими военными может спровоцировать начало новой фазы холодной войны между двумя странами. Такое мнение высказал руководитель Центра «Русская мечта и китайская мечта» Юрий Тавровский.
Это событие с самыми непредсказуемыми последствиями. Оно открывает новый фронт разворачивающейся между двумя странами холодной войны, потому что возможны «обратки», как вы понимаете, — заявил он в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что если китайцы правы, то США могли начать бактериологическую войну против Китая, а это может рассматриваться как предисловие к третьей мировой войне. Обвал нефти и изоляция стран в условиях коронавируса на этом фоне являются незначительными мелочами.
Понимаете, речь идёт на самом деле о столкновении двух великих держав, обладающих ядерным, химическим, бактериологическим оружием, — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.