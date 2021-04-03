Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о «щите Европы»

https://static.news.ru/photo/538585e4-954e-11eb-b56b-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Заявление главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны «щитом Европы», является сомнительным и необоснованным. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее Хомчак рассказал, что украинская армия стала за последние годы настоящими «щитом Европы», а вступление страны в НАТО сможет усилить сам Альянс. Мезюхо назвал высказывание украинского военного сомнительным и необоснованным.

Ни одно такое громкое заявление не изменит позиции НАТО в отношении Украины на ближайшую историческую перспективу, — приводит RT слова политолога.

Мезюхо напомнил о коррупционных скандалах в ВСУ, а также о проблемах с дисциплиной и снабжением в украинской армии. По его мнению, это осознают не только в Киеве, но и в НАТО.

Ранее NEWS.ru писал, что Хомчак рассказал о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. При этом генерал не уточнил, какие именно города собираются штурмовать украинские военные, обосновал необходимость быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».

Судя по всему, украинская армия основательно готовится к военным действиям. Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе. По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.