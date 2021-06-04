Эксперт оценил возможность конфликта с Турцией из-за месторождения газа

https://static.news.ru/photo/876381b6-c5d9-11eb-8be0-96000091f725_660.jpg Игорь Коротченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Чёрном море было обнаружено новое газовое месторождение объёмом 135 млрд кубических метров. Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru оценил, может ли это сообщение обострить конфликт между Турцией, Кипром и Грецией, у которых уже возникали напряжённые споры из-за других богатых ресурсами морских территорий.

Отношения между этими странами и так остаются достаточно напряжёнными. Вряд ли можно считать, что событие, о котором мы говорим, коренным образом ухудшит либо изменит ситуацию, — считает эксперт.

По его словам, вопросы принадлежности и контроля месторождений следует решать с помощью переговоров, в то же время на те или иные процессы оказывает влияние фактор военной силы.

Турция сегодня активным образом модернизирует свои военные силы и в целом военные возможности, чтобы иметь дополнительные рычаги влияния для отстаивания своих интересов в данном вопросе, — добавил Коротченко.

Он считает, что в переговорном процессе между государствами относительно перспективных участков месторождений «подвижек нет».

Все находятся в той же ситуации, в какой и находились, — подчеркнул специалист.

Ранее Эрдоган рассказал, что месторождение природного газа было установлено судном «Фатих» в скважине Амасра-1 на участке Сакарья, Общий объём запасов природного газа в Чёрном море, которое нашли турецкие геологи, составляет 540 млрд куб. метров, отметил политик.