Эксперт: экономическая война против Китая обернётся возмездием

https://static.news.ru/photo/a1758362-cf69-11eb-ae34-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Любые попытки вести против Китая экономическую войну не останутся без возмездия. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин.

После встречи в Корнуолле лидеры стран G7 подписали коммюнике, в котором обвинили КНР в ущемлении прав уйгуров — коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Китайские власти также заподозрили в манипулировании рынком и искусственным занижением курса юаня. Кроме того, лидеры «Большой семёрки» потребовали выяснить, была ли утечка COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Как отметил Кашин, после саммита G7 ситуация кардинально не изменилась, поскольку она стала ухудшаться ещё раньше: китайцы начали вводить ответные санкции не только против США, но и против других стран. В частности, власти КНР приняли закон о противодействии зарубежным санкциям, который даёт правительству инструменты для ответных действий.

Таким образом они демонстрируют, что любые попытки вести против Китая экономическую войну, ни в коем случае не останутся без возмездия, — считает специалист.

Ранее сообщалось, что частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэн поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю. Терминал приостановил работу из-за вспышки коронавируса в провинции Гуандун. По мнению экспертов, последствия закрытия порта Шэньчжэн окажутся более серьёзными, чем после перекрытия Суэцкого канала судном Ever Given.