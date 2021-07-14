Украине предрекли политический кризис из-за ухода Авакова

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведёт к досрочным выборам президента страны. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Олег Неменский в разговоре с NEWS.ru оценил вероятность подобного развития событий. Он считает, что это событие может привести страну к политическому кризису.

По его мнению, уход Авакова может означать, что теперь он будет играть самостоятельную роль в политике. Это приведёт к разрыву смычки с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая обеспечила ему и партии «Слуга народа» победу в 2019 году. Нынешняя политическая стабильность во многом держалась на этой связи.

Если Аваков попробует сыграть самостоятельную политическую роль, то стабильность политической системы на Украине будет сильно подточена, и это может закончиться политическим кризисом, выходом из которого могут быть выборы. Но пока об этом говорить рано, это такая возможность, которую нельзя исключать. Если Аваков станет новым политическим игроком, он может довольно сильно выступить и повлиять на раскладку политических сил, — подчеркнул Неменский.

Он отметил, что из-за ухода Авакова политическая система власти на Украине станет более шаткой, но с другой стороны, Зеленский и партия «Слуга народа», наоборот, укрепят позиции, если им удастся перехватить управление МВД Украины.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост с 2014 года, принял решение уйти в отставку. Своё заявление он сопроводил фразой «Честь имею», которая была написана от руки.