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Глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что вакциа от нового типа коронавируса может быть разработана к лету. Об этом сообщает РИА Новости.

Что касается временных рамок, то к лету, но всё зависит от того, как будут развиваться программы, которые сейчас задействованы. И как регуляторы будут с нами работать, — отметил Хэтчетт.

По последним данным, коронавирус распространился уже не только на территории Китая. Единичные случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В КНР зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в Пекине с 25 января закроется для посещения туристами музейный комплекс «Запретный город» (по-китайски «Гугун», что значит «Древний дворец»). Решение о закрытии было принято в связи с распространением в стране нового коронавируса.