Эксперт оценил шансы на уход Байдена в отставку из-за Афганистана

На сегодняшний день пока рано говорить об импичменте президента США Джо Байдена, хотя потеря Афганистана — серьёзный просчёт в американской политике. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил ведущий эксперт Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Импичмент может быть связан с нарушением закона, а то, что сделал Байден, — это ошибка. Байдена нельзя считать единственным виновником этой ошибки, учитывая, что не он вводил войска в Афганистан. В целом американская кампания в Афганистане продолжается уже 20 лет, — отмечает политолог.

Заявление Дональда Трампа о том, что американский лидер должен сложить свои полномочия из-за ситуации в Афганистане достаточно интересное, но это просто слова, чтобы заработать себе политические очки, считает эксперт.

Вывод американских войск из страны стал очевидной ошибкой. Сейчас видно, что без военного присутствия стабильность нарушилась. Но до этого в регионе никакой демократии там не было, просто один военный режим сменился другим. А какие события предпримет «Талибан» (запрещено в РФ) дальше — предсказать нельзя, подытожил Шариков.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России установило рабочий контакт с представителями движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане.