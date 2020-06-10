Мир

Эксперт оценил программу США по созданию ледоколов

14:22, 10 июня 2020
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия закрепилась в Арктике так основательно, что создание США флота ледоколов не может угрожать ей. Об этом заявил «Звезде» военный обозреватель Александр Жилин.

Мы закрепились в Арктике основательно. Ледоколы США ничего принципиально решить не могут, цитирует его телеканал.

Таким образом он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по запуску программы закупки ледоколов для создания флота, который мог бы отстаивать интересы Вашингтона в Арктике и Антарктике. По мнению Жилина «три ледокола» не помогут американцам захватить регион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). Такой вывод следует из «Мониторинга хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.

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