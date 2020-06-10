Эксперт оценил программу США по созданию ледоколов

https://static.news.ru/photo/4d6b0d86-ab0d-11ea-82ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия закрепилась в Арктике так основательно, что создание США флота ледоколов не может угрожать ей. Об этом заявил «Звезде» военный обозреватель Александр Жилин.

Мы закрепились в Арктике основательно. Ледоколы США ничего принципиально решить не могут, — цитирует его телеканал.

Таким образом он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по запуску программы закупки ледоколов для создания флота, который мог бы отстаивать интересы Вашингтона в Арктике и Антарктике. По мнению Жилина «три ледокола» не помогут американцам захватить регион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). Такой вывод следует из «Мониторинга хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.