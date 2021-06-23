Эксперт оценил предложение Путина к НАТО о новом «уравнении безопасности»

Предложение российского лидера Владимира Путина к НАТО о выработке «нового уравнения безопасности» является политическим сигналом, который не может быть слишком конкретным. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

По словам эксперта, очень важно иметь в виду время, когда этот сигнал был подан. Это произошло после визита американского лидера Джо Байдена в Европу и встречи его с президентом Путиным, а также после прошедшего саммита НАТО. В Североатлантическом альянсе декларируют готовность к диалогу с Москвой, но отмечают необходимость соблюдения Россией международных обязательств.

Данилов подчёркивает, что в НАТО обозначают в качестве основной повестки для переговоров украинский конфликт. В таком контексте возможности конструктивного диалога не просматриваются. Основной для переговоров между Россией и Альянсом может быть тема укрепления стратегической стабильности, а также все вопросы, связанные с проблематикой контроля над вооружениями.

Эксперт отмечает, что в НАТО могут согласиться на предложение Путина только тогда, когда его поддержит Вашингтон.

Даже если Вашингтон проявит к этому [предложению] заинтересованность, в НАТО будет сделать это достаточно сложно, поскольку нужно будет изменять те политические решения, которые в Альянсе подтверждены. Они связаны с тем, что НАТО не будет взаимодействовать с Россией в практическом плане до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения и не будет выполнять международное право, — пояснил Данилов.

Ранее Путин заявил, что Россию не может не беспокоить наращивание военного потенциала НАТО вблизи российских границ. Альянс отказывается рассматривать предложения по деэсклации напряжённости. В Москве надеются на здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения. Президент подчеркнул, что власти выработали новое «уравнение безопасности», которое должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи.

Путин считает, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в итоге возобладают. Он подчеркнул, что готовность к компромиссам показывает продление до 2026 года между Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.