Американист рассказал, как импичмент может повлиять на переизбрание Байдена Политолог Дробницкий: импичмент Байдену не помешает ему переизбраться

Возможный импичмент президенту США Джо Байдену не помешает ему переизбраться на второй срок, заявил NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. При этом, по его мнению, переизбрание действующего американского лидера зависит исключительно от настроений внутри правящей Демократической партии.

Если Демократическая партия упрется, чтобы Байден переизбрался на второй срок, то никакие доказательства в коррупционной деятельности политика этому не помешают, — заявил Дробницкий.

Он считает, что исход президентской гонки в 2024 году будет решаться не на избирательных участках. По мнению политолога, американские выборы с 2020 года перестали быть честными и превратились в предмет аппаратной борьбы, на которую избиратели никак не влияют.

Ранее издание The Hill сообщило, что представители Республиканской партии в Конгрессе США выступают за начало процедуры импичмента Джо Байдену. По данным СМИ, процедуру могут запустить уже в сентябре. При этом другая половина республиканцев колеблется, отмечает издание.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявляла о том, что расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена может быть запущено в сентябре. При этом ряд представителей партии утверждают, что они пока не готовы рассматривать вопрос об импичменте. По словам конгрессмена от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения расследования необходимо иметь четкие доказательства серьезного преступления, а не предположения.