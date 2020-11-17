Эксперт оценил последствия закрытия на Украине торгпредства РФ

https://static.news.ru/photo/90671a7c-2889-11eb-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский экономист Юрий Гаврилечко заявил, что его страна понесёт убытки из-за закрытия торгового представительства РФ. По его словам, причиной станет активное развитие в России программы импортозамещения.

Так эксперт в статье для портала «Главред» оценил постановление главы российского кабмина Михаила Мишустина о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве.

Если раньше мы поставляли туда значительную часть продукции с высокой добавочной стоимостью, в частности продукцию нашего машиностроения, то сейчас в Россию будет попадать ещё меньше. Далее можно ожидать, что Россия будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, — считает Гаврилечко.

Он добавил, что снижение товарооборота гарантированно коснётся и «более высокотехнологичных товаров». При этом даже несмотря на упавшие обороты, Россия остаётся для Украины одним из крупнейших партнёров по внешнеэкономической деятельности, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ошибки правительства Украины в управлении экономикой страны в период пандемии коронавируса могут привести к национальному дефолту. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Депутат отметил, что большинство платежей казначейства уже заморожены, эта участь пока не постигла лишь зарплаты и пенсии.