«Горит жарко, но недолго»: эксперт о конфликте Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/b3777fdc-b314-11eb-82e8-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Adnan Alsharateha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активная фаза противостояния Израиля и Палестины не сможет продлиться долго. Об этом телеканалу «360» заявил эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По мнению специалиста, разгоревшийся с новой силой конфликт не приведёт к великой войне, направленной на уничтожение евреев и мусульман во всем мире.

Но такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это, как солома, — горит жарко, но недолго. Активная фаза вряд ли продлится долго. Потом стороны продолжат ненавидеть друг друга тихо, — сказал Журавлёв.

По его мнению, Израилю можно не бояться, что против него единым фронтом выступят мусульманские государства. Кроме того, Журавлёв уверен, что разрешить израильско-палестинский конфликт также сейчас вряд ли удастся. Скорее всего, он снова будет отложен на какой-то срок, как это делалось неоднократно в течение полувека.

Противостояние Израиля и Палестины — старая рана. Она вроде залеченная, но стоит немного тронуть, как кровь течёт снова. Но из-за того, что эта рана старая, методы её врачевания тоже известны, — добавил он.

Теоретически разрешить спор можно только через создание Палестинского государства. Однако на это Израиль вряд ли пойдёт, поскольку в этом случае от него самого мало что останется, считает эксперт.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. В городе Лод погиб ребёнок. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 30 человек (в их числе 10 детей), более 200 пострадали.

Ранее сообщалось, что специалисты Международного уголовного суда займутся оценкой ситуации вокруг нынешней вспышки насилия между Израилем и палестинцами. В инстанции изучат вопрос, имелись ли в ходе конфликта преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.