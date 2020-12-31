Эксперт оценил перспективы Азербайджана и Армении после Карабаха

https://static.news.ru/photo/58681cbc-4d40-11eb-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Конфликт в Нагорном Карабахе, длившийся шесть недель, удалось остановить только в середине ноября. В результате НКР сохранила меньше трети своей территории, для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Конфликт не удалось завершить в прошлом году, но он был сильно продвинут в завершающую стадию, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эксперт считает, что по итогам «второй войны» в Карабахе было зафиксировано серьёзное превосходство Азербайджана, пишет «Газета.ru».

Республике удалось занять хорошие позиции, что в дальнейшем позволит ей нарастить успех. Наступивший год станет важным для судьбы населения НКР, которое значительно уменьшилось.

«Что касается Армении и Азербайджана, азербайджанский лидер Ильхам Алиев может записать 2020 год себе в актив. По сути, он достиг крупнейшего успеха за всё время своего президентства. Война принесла ему внутриполитическую и внешнеполитическую победу, продемонстрировав усиление Баку и его претензии на региональную гегемонию», — уверен эксперт.

Алиев смог получить гарантии «комфортного транзита власти» в ближайшей перспективе, а вся критика президента и его команды отошла на второй план.

«В Армении ситуация диаметрально противоположная: война принесла Еревану крах и национальную катастрофу. Условия соглашения о прекращении огня крайне тяжёлые для армянской стороны, в том числе для восприятия среди населения республики», — продолжает политолог.

Пашинян в итоге столкнулся с резким антирейтингом, несмотря на то что последние два года он был «политиком номер один» в стране.

Азербайджан вошёл в 2021 год в статусе победителя, Армения — проигравшего. Для последней наступивший год станет продолжением негативной ситуации, к этому добавится политический кризис, который только усугубит ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что в некоторых регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году. Первый регион — Приднестровье, где ситуация «висит на волоске». Его могут в любой момент «раздавить» Украина и Румыния с двух сторон, считает спикер. Во-вторых — Нагорный Карабах.