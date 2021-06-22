Эксперт оценил опасность строительства на Украине военных кораблей

Украинские и британские власти подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз военно-морских сил. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru рассказал, насколько эта инициатива Киева может угрожать Москве.

По его словам, любое украинское строительство такого рода представляет для России определённую отложенную угрозу. Пухов подчеркнул, что в настоящий момент из Киева высасываются деньги, поскольку флот для страны является абсолютно не приоритетным направлением.

В случае чего война будет идти на суше, а вкладывание денег во флот «можно приветствовать» как разбазаривание средств, — отметил эксперт.

Пухов считает, что Украина превращается «в мировую оружейную свалку», куда западные страны продают свои неудачные системы, которые можно не утилизировать, да и ещё на этом заработать. Специалист напомнил, что у Украины есть собственный военно-промышленный комплекс. Однако сейчас Турция успешно продаёт образцы техники, спроектированные на Украине несколько десятков лет назад.

Видимо Украина настолько деградировала или же Зеленский настолько хочет понравиться англичанам, французам, чтобы вместо того чтобы загружать собственные промышленные мощности, он отдаёт бабло за рубеж, — считает Пухов.

По словам эксперта, заключение меморандума между Киевом и Лондоном может вызывать лишь улыбку.

Конкретно вот это действие не должно вызывать с нашей стороны какого-то противодействия. Можем криво усмехнуться, позубоскалить, — отметил Пухов.

Ранее жители Великобритании посмеялись в ответ на решение Лондона помогать Киеву в строительстве военных кораблей. По их словам, страна за годы пребывания в составе ЕС растеряла все технологические преимущества и сегодня не способна «построить даже телевизор с плоским экраном».