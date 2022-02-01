Эксперт оценил новый формат сотрудничества Украины с Польшей и Британией

Кандидат политических наук, политолог Станислав Мясников оценил эффективность сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией в рамках нового формата сотрудничества, передаёт Daily Moscow. По его мнению, это создаст видимость безопасности для страны и позволит рассчитывать на поддержку в виде вооружения. Однако, едва ли Запад отправит свои войска.

Вероятно, такой «тройственный союз» позволит Украине в большей степени рассчитывать на поставку вооружений, но в меньшей степени — на участие официального воинского контингента из других стран, — отметил Мясников.

Дело в том, что Украина не является членом НАТО, или стороной договора, который позволил бы ей получить гарантии военной поддержки в случае конфликта.

Поэтому, по мнению Мясникова, создание такого формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией больше несёт коммуникативные функции, которые позволят этим западным странам привлекать внимание к проблеме угрозы безопасности.

Эксперт также не считает, что создаваемый союз станет аналогом Вишеградской группы, куда входят Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Так как в последнем случае, она (группа) занимается вопросами сотрудничества в сфере экономики, культуры и политики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия сессии Верховной рады страны заявил, что власти Украины создают новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией. Позже в Киев прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.