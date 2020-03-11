https://static.news.ru/photo/731a062e-63cb-11ea-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признание пандемического характера эпидемии коронавируса COVID-19 усилит панические настроения и вынудит пересчитать все прогнозы по росту национальных экономик, считает директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев.

Эксперт назвал коронавирус «чёрным лебедем» — редким и трудно прогнозируемым событием, которое способно привести к большим проблемам. Этот термин ввёл американский экономист и писатель Нассим Талеб для описания кризисов, которые кажутся объяснимыми в ретроспективе.

Ведущие страны уже начали пересматривать свой прогноз относительно годового роста своих экономик. <...> Скорее всего, плановые показатели по темпам роста российской экономики также будут пересмотрены в сторону понижения, но у нашей финансовой системы достаточно ресурсов, чтобы пережить это непростое время, — заявил Косарев в комментарии РИА Новости.

Минэкономразвития прогнозировал рост ВВП на 1,9% по итогам 2020-го.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемией. Инфекция распространилась на 114 стран.

Коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России зафиксировано 20 случаев заражения.