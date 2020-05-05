Эксперт объяснила, почему отличаются показатели смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/00378c38-8e6b-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие широкого тестирования и разные методики подсчёта являются главными факторами того, что существует заметная разница в показателях смертности от коронавируса в разных странах. Об этом заявила учёный-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная.

По её словам, смертность кажется выше в странах, врачи которых тестируют только тех, кто попал в больницу, и не тестируют бессимптомных, а более точные данные можно получить только при обширном тестировании, сообщает РИА Новости.

К статистике нужно подходить с осторожностью. Например, в неё могут не попасть умершие, которые не были протестированы и у которых в качестве причины смерти записан не COVID-19, а что-то другое. А таких пациентов в случае перегрузки системы здравоохранения может быть немало, — уверена Церковная.

Эпидемиолог добавила, что говорить о показателях смертности в разных странах, нужно с учётом количества населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что платное бесконтактное тестирование на коронавирус будет производиться на дому в городах-миллионниках. Проект стартует с 6 мая, его реализует частная лаборатория. Изначально тестирование будет производиться в Екатеринбурге и Краснодаре, затем компания намерена подключить все остальные города с населением свыше одного миллиона человек.