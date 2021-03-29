Эксперт объяснил волну обвинений США в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/dbec5cf8-90a0-11eb-b49a-96000091f725_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Global Look Press

Политические элиты США и спецслужбы раскручивают разные кампании, в числе которых и вымышленное вмешательство РФ в выборы американских президентов. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Таким образом он прокомментировал очередную информационную атаку Вашингтона. По его мнению, она не является стихийным всплеском, возникшим из неоткуда. Это даёт основания полагать, что претензии к Москве носят комплексный характер.

На примере заявлений, звучавших во время президентства Дональда Трампа, можно увидеть, что они рассчитаны на длительный период — это не разовые обвинения, которые можно опровергнуть и забыть, — цитирует Оленченко «Экономика сегодня».

Он добавил, что голословные утверждения поддерживаются в фокусе внимания. Для этого необходима государственная программа. По его мнению, президент США Джо Байден заявил о возвращении Вашингтона на мировую арену и решил, что нужно как-то сплачивать союзников. При этом никаких других вариантов для этого найти не удаётся, кроме антироссийской платформы, где Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние дела.

Соединённые Штаты Америки сейчас занимаются восстановлением лидерства в западном мире и пытаются сплотить вокруг себя тех, кого они считают союзниками, спекулируя на России. Для этого политические элиты и спецслужбы раскручивают разные кампании, в числе которых и вмешательство в выборы, — резюмировал Оленченко.

Ранее Байден в очередной раз поднял вопрос о якобы вмешательстве России в американские выборы и пригрозил новыми санкциями. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января.

Как писал NEWS.ru, Байден не намерен устраивать «перезапуск» взаимоотношений с Россией. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что готовят новые меры в ответ на агрессивные действия российских властей.