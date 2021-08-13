Эксперт объяснил слова Алиева о российской помощи Армении

В интервью CNN Turk президент Азербайджана Ильхам Алиев попытался донести свою обеспокоенность обстановкой в регионе до России, а также вразумить Армению. Так высказывания азербайджанского лидера прокомментировал NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил. По его словам, Баку слишком пугают перспективы отката к боевым действиям.

В последнее время Армения ужесточила риторику в адрес Азербайджана, заметил Исмаил.

Это было видно и во время парламентских выборов. Говорили, что после голосования всё уляжется, но мы видим, что это совсем не так. Новый министр обороны Армении делает очень жёсткие высказывания. Армянская сторона пытается использовать международное давление и поднять тему статуса Карабаха. Это отражает намерение изменить ноябрьские договорённости, — заявил собеседник NEWS.ru.

В связи с этим азербайджанский лидер попытался своими высказываниями сделать предупреждение армянскому руководству.

Свою тревогу Алиев попытался донести и до российской стороны. Баку, по его словам, не могут не тревожить высказывания, согласно которым РФ может продолжить вооружать армянскую сторону.

Это, конечно, слова, не очень приятные для руководства Азербайджана, которое считает, что трёхсторонняя договорённость положила конец любым вопросам, — отмечает аналитик.

Впрочем, как отметил Исмаил, Алиев сказал множество вещей о сотрудничестве между Азербайджаном и Арменией, о совместной деятельности, об открытии региональных коммуникаций, о развитии многосторонней деятельности в регионе. Это те сигналы, которые тоже важно услышать, заключил собеседник NEWS.ru.

Высказывания президента Азербайджана в разговоре с CNN Turk коснулись процесса урегулирования, перспектив мирного договора с Ереваном, а также опасности перенасыщения армянской стороны оружием. Алиев выразил готовность дать отпор соседу, если тот решит возобновить боевые действия.