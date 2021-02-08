Эксперт объяснил, почему в Европе растёт доверие к «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/c1d59390-6a8d-11eb-a501-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо, официальный представитель Испанского общества общественного здравоохранения (Sespas) рассказал, почему в Испании резко изменилось отношение к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Если новость о её регистрации в августе 2020 года вызвала резкую критику вакцины на Пиренеях, то спустя полгода в испанском правительстве уже заявляют о готовности закупать «Спутник V», если его одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

По мнению профессора университета Мигеля Эрнандеса, на перемену мнения повлияло несколько факторов, в том числе февральская публикация в журнале Lancet об итогах третьей стадии испытаний вакцины, сообщает РИА Новости.

В целом существует инерция недоверия информации из России из-за недостатка транспарентности. То, что результаты сейчас публикуются в таких журналах как Lancet, а также тот факт, что вакцина применяется на большом количестве населения, например, в Аргентине, могут изменить мнение, — отметил профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «катастрофа» с распространением в Евросоюзе вакцин от коронавируса привела к тому, что власти ФРГ стали присматриваться к «Спутнику V». Российский препарат может стать четвёртой вакциной в Европе после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Такое мнение высказал публицист Константин Экнер в статье, опубликованной журналом Spectator.