Эксперт объяснил, почему в СВО на Украине участвуют гималайские горцы Ученый Куприянов — для NEWS.ru: воины из Непала находятся во многих странах мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы касты воинов из Непала в зоне проведения специальной военной операции на Украине замечены не в первый раз, заявил NEWS.ru руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его словам, гималайские горцы присутствуют и в других зарубежных вооруженных формированиях. К примеру, в британской армии служит полк королевских гуркхских стрелков.

Все это делается более централизованно, на основе правительственных договоренностей, — пояснил эксперт.

Куприянов отметил, что власти Непала призывают своих граждан не участвовать ни на одной из сторон в СВО на Украине.

Это объясняется тем, что если с гражданином Непала что-то случится, то для властей будет лишняя головная боль. А вернувшиеся соотечественники принесут еще одну проблему — посттравматический синдром после боевых действий. Поэтому они пытаются хоть как-то контролировать этот процесс, — пояснил Куприянов.

В июне нынешнего года о том, что на Украине по обе стороны фронта замечены непальские гуркхи, сообщал журнал The Diplomat. В начале декабря в украинском сегменте соцсетей распространилось видео с интервью одного из этих горцев, который, как утверждают авторы ролика, принимал участие в конфликте на стороне России. Кроме того, данные о присутствии непальских бойцов в подразделениях ВС РФ подтверждал военкор Марат Хайруллин.

Власти Непала уже обратились к России с просьбой вернуть на родину тела бойцов, которые погибли в зоне СВО, и выплатить их семьям компенсации. МИД Непала попросил Россию не вербовать его граждан после гибели бойцов на СВО.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВСУ укрепляют свои позиции под Горловкой силами зарубежных наемников. В этот район, по его словам, было переброшено несколько десятков иностранных бойцов, которые готовятся вместе с украинскими военными пойти в атаку.