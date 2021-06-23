Эксперт объяснил, почему Украина пока не вышла из СНГ

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в области туризма. Киев не платит членские взносы уже более пяти лет, коллеги по СНГ не планируют ставить вопрос об исключении страны из организации. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Олег Неменский в беседе с NEWS.ru рассказал, стоит ли ждать выхода Украины из СНГ в ближайшее время.

По его мнению, выйти из СНГ очень непросто, так как под шапкой Содружества заключено несколько тысяч различных соглашений. Эти документы регулируют отношения Украины с разными государствами постсоветского пространства. Так просто взять и выйти из всего невозможно.

Во-первых, это слишком дорогостоящий процесс, во-вторых, он очень долгий. А сейчас, как мы видим, украинская сторона концентрируется не на системной работе в этой области, а на всяких акциях, имеющих информационное звучание — выйти из каких-то соглашений, чтобы объявить об этом по новостям, — объяснил Неменский.

Он отметил, что Украине сейчас не до серьёзной работы по выходу из СНГ. Этот процесс будет идти очень долго, так как стране предстоит большая работа.

Я думаю, выход из СНГ займёт как минимум 10–15 лет, а то и больше, — прогнозирует специалист.

Эксперт подчеркнул, что Украине выгодно являться государством — учредителем СНГ. Например, стране важно сохранение зоны свободной торговли с Белоруссией.

Ранее председатель исполнительного комитета организации Сергей Лебедев заявил, что Украина может покинуть СНГ только по собственному желанию. При этом Украина отказалась от многих форматов Содружества, но в некоторых из них она участвует и в настоящее время.