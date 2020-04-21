Эксперт объяснил, почему американская экономика летит в пропасть

https://static.news.ru/photo/307058be-8351-11ea-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Невероятный уровень безработицы, падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета стало следствием ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в США. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, в данной ситуации у Дональда Трампа появился шанс стать одним из великих президентов страны.

Сегодняшний кризис сравнивают даже не с кризисом 2008 года, а с великой депрессией. А великая депрессия — один из ключевых периодов, через которые прошла Америка, наравне с гражданской войной. Поэтому сейчас вопрос стоит в том, сможет ли Трамп повторить успех Рузвельта и успешно вывести США через кризис, — заявил эксперт в эфире НСН.

Он считает, что, оказавшись в катастрофичной экономической ситуации, когда уровень безработицы достиг числа в 22 млн человек, Трамп намерен режим чрезвычайного положения поскорее отменить. После этого, он сможет превзойти Рузвельта или «окажется в уязвимом положении», считает Блохин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Срок действия решения о закрытии границ истекал 20 апреля. Однако из-за напряжённой ситуации с коронавирусом власти Штатов пролонгировали распоряжение.