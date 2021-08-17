Трампа обвинили в популизме из-за слов об изучении Россией техники США

Бывший президент США Дональд Трамп хочет хоть как-то навредить главе Белого дома Джо Байдену словами об изучении Россией американской техники в Афганистане. Но все его слова — сплошной популизм, сообщил «360» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Это популистское заявление, направленное на то, чтобы вставить шпильку в работу Байдена. «Талибан» (движение запрещено в РФ. — NEWS.ru) действительно получил в свои руки целый ряд образцов вооружения и военной техники, — отметил эксперт.

Он добавил, что скорее всего, талибы передавать захваченную технику никому не будут. Вместо этого они могут привлечь специалистов для изучения и работы с вертолётами и другим вооружением, считает главред.

Коротченко считает, что если же у талибов не получится разобраться с американской техникой, то её просто разграбят. По его словам, техника США, которая осталась в Афганистане, никак не интересует российских военных. В РФ сегодня производятся уникальные вертолёты, которые по многим характеристикам превосходят зарубежные аналоги, поэтому узнать что-то новое не получится, заключил главред журнала.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай получат доступ к оставленной во время неорганизованного выхода США из Афганистана американской военной технике, которая теперь попала в руки представителям движения «Талибан».